15:42 07 лютий Київ, Україна





В асортименті бренду будуть базові чоловічі та жіночі моделі, одяг унісекс, тематичні дропи, колаборації з українськими дизайнерами та модними лейблами. Маркетплейс Kasta запускає власний бренд одягу KASTA design, який позиціонується як молодіжний та доступний.В асортименті бренду будуть базові чоловічі та жіночі моделі, одяг унісекс, тематичні дропи, колаборації з українськими дизайнерами та модними лейблами.

KASTA design буде випускати продукт регулярними дропами щовівторка і кожного четверга. Дропи будуть лімітованими. За словами представників Kasta, для створення одягу та пакування будуть використовуватися перероблені матеріали.



Ціни на базові моделі починаються з 199 гривень.