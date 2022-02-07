Маркетплейс Kasta запускає власний бренд одягу KASTA design, який позиціонується як молодіжний та доступний.
В асортименті бренду будуть базові чоловічі та жіночі моделі, одяг унісекс, тематичні дропи, колаборації з українськими дизайнерами та модними лейблами.
В асортименті бренду будуть базові чоловічі та жіночі моделі, одяг унісекс, тематичні дропи, колаборації з українськими дизайнерами та модними лейблами.
KASTA design буде випускати продукт регулярними дропами щовівторка і кожного четверга. Дропи будуть лімітованими. За словами представників Kasta, для створення одягу та пакування будуть використовуватися перероблені матеріали.
Ціни на базові моделі починаються з 199 гривень.
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