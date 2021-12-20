Meta заборонила низці компаній користуватися своїми платформами

Meta заборонила використання своїх платформ 7 компаніям, що працюють в галузі кіберпослуг, також компанія розішле попередження 48 тисячам користувачів, які за результатами багатомісячного розслідування стали цілями їхніх зловмисних дій, передає Guardian.
Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами, зокрема, Facebook, заявила, що деякі компанії, користуючись її платформами, займалися інтернет-атаками, крали особисту інформацію, маніпулюючи даними користувачів і зрештою незаконно зламували пристрої. Серед компаній, які за гроші займалися масованими атаками користувачів Facebook, виявилась ізраїльська компанія Black Cube.
Вона стала відома завдяки історії з медіамагнатом, засудженим за сексуальні злочини, Харві Вайнштейном. За даними розслідувачів, Вайнштейн найняв Black Cube для «атаки» в Інтернеті на жінок, які звинувачували його у жорстокому поводженні. Black Cube відкинув звинувачення Facebook у своїй діяльності.
У доповіді фігурує ще одна ізраїльська компанія Cobwebs, яка, за даними Facebook, крала у користувачів приватні дані з метою розкриття особистої інформації. Повідомляється, що компанія також працює з клієнтами зі США, зокрема, з місцевим поліційним управлінням у Хартфорді, штат Коннектикут.
Компанія з Північної Македонії – Cytrox також потрапила до цього списку. Її методом стало зараження механізмів жертв шкідливим програмним забезпеченням, яке також викрадало особисті дані.
Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами, зокрема, Facebook, заявила, що деякі компанії, користуючись її платформами, займалися інтернет-атаками, крали особисту інформацію, маніпулюючи даними користувачів і зрештою незаконно зламували пристрої. Серед компаній, які за гроші займалися масованими атаками користувачів Facebook, виявилась ізраїльська компанія Black Cube.
Вона стала відома завдяки історії з медіамагнатом, засудженим за сексуальні злочини, Харві Вайнштейном. За даними розслідувачів, Вайнштейн найняв Black Cube для «атаки» в Інтернеті на жінок, які звинувачували його у жорстокому поводженні. Black Cube відкинув звинувачення Facebook у своїй діяльності.
У доповіді фігурує ще одна ізраїльська компанія Cobwebs, яка, за даними Facebook, крала у користувачів приватні дані з метою розкриття особистої інформації. Повідомляється, що компанія також працює з клієнтами зі США, зокрема, з місцевим поліційним управлінням у Хартфорді, штат Коннектикут.
Компанія з Північної Македонії – Cytrox також потрапила до цього списку. Її методом стало зараження механізмів жертв шкідливим програмним забезпеченням, яке також викрадало особисті дані.
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