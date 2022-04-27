ArcelorMittal заплатила 11 мільйонів штрафу не вперше

11 мільйонів гривень штрафу заплатила компанія ArcelorMittal. Держекоінспекція отримала з компанії зазначену суму за забруднення атмосфери. Через діяльність підприємства в атмосферу надходила позанормова кількість діоксиду сірки та оксидів азоту.

За результатами перевірки інспекторів, це і завдало мільйонних збитків. Цей випадок для компанії - не перший. Втім, наймасштабніший. Тоді штраф склав 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що від початку 2020 року проти недобросовісних водіїв було відкрито близько 334 655 виконавчих проваджень щодо стягнення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Вказується, що ці порушення затягнули на 735 млн гривень грошового штрафу. Однак на цей момент українці заплатили лише 6% від цієї суми, решта ж справ все ще залишаються відкритими.