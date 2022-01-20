Pandora піклується про навколишнє середовище

Акції датської компанії Pandora, найбільшого виробника ювелірних прикрас в світі, 4 травня дорожчали на 9,05% (до 773,8 датських крон) на біржі в Копенгагені. На момент закриття торгів зростання сповільнилося до 5,95% (до 751,8 датських крон).

Зліт котирувань стався після того, як компанія оголосила про відмову від використання натуральних алмазів в своїх виробах. Тепер Pandora буде використовувати діаманти, виготовлені в лабораторіях. Цей крок відображає тренд на сталий розвиток - з 85 млн прикрас, випущених в минулому році, натуральні діаманти використовувалися тільки в 50 тис.





При цьому алмази з лабораторії матимуть такі ж фізичні і хімічні характеристики, що й натуральні камені, обіцяють в Pandora. А 60% енергії, використаної для створення штучних каменів, буде отримано з поновлюваних джерел. Компанія підкреслила, що в основі цього рішення також лежить ціна. Камені, вироблені в лабораторії, обходяться Pandora в третину від вартості видобутих.

За оцінкою Pandora, перехід на використання перероблених дорогоцінних металів скоротить викид вуглецю в атмосферу на дві третини по сріблу і більш ніж на 99% для золота. У тому числі за рахунок значного скорочення водокористування при видобутку металів.