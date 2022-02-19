LEGO випустили новий набір райдужних чоловічків

Компанія LEGO випустила новий набір іграшок Everyone Is Awesome. Райдужні чоловічки створені головним дизайнером компанії Метью Ештоном в підтримку ЛГБТК-спільноти. Дизайнер з Данії розповів, що робив набір для себе і свого робочого простору. Однак при підтримці колег Ештон прийняв рішення пустити набір в продаж.
У набір увійдуть 11 різнокольорових фігурок з підставкою у вигляді веселки. Кожна фігурка має свій унікальний колір і зачіску.
У всіх фігурок, крім однієї, немає конкретної прив'язки до статі, оскільки вони покликані "виражати індивідуальність, залишаючись при цьому неоднозначними".
Він зізнався, що і сам належить до ЛГБТК+ спільноти і пережив нелегке дитинство: "Мені говорили, з чим грати, як ходити, що говорити, що носити. Начебто всі навколо мені говорили, що я був неправий. Я б хотів, щоб в дитинстві я дивився на світ і думав: "Все буде добре, в цьому світі є місце для мене"".
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