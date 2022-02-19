LEGO випустили новий набір райдужних чоловічків

Компанія LEGO випустила новий набір іграшок Everyone Is Awesome. Райдужні чоловічки створені головним дизайнером компанії Метью Ештоном в підтримку ЛГБТК-спільноти. Дизайнер з Данії розповів, що робив набір для себе і свого робочого простору. Однак при підтримці колег Ештон прийняв рішення пустити набір в продаж.

У набір увійдуть 11 різнокольорових фігурок з підставкою у вигляді веселки. Кожна фігурка має свій унікальний колір і зачіску.

У всіх фігурок, крім однієї, немає конкретної прив'язки до статі, оскільки вони покликані "виражати індивідуальність, залишаючись при цьому неоднозначними".

"Цей продукт - покликаний вшанувати різноманітність наших фанатів і членів ЛГБТ-спільноти. Ми додали в набір всі кольори веселкового прапора, а дизайн зробили простим і помітним, щоб кожна людина могла з гордістю похвалитися ним у себе вдома, - сказав Метью Ештон в офіційному Instagram-акаунті Lego. - Ми створили цей набір, щоб включити в нього всіх: неважливо, наскільки ти молодий або старий, який у тебе гендер. Lego - для всіх".

Він зізнався, що і сам належить до ЛГБТК+ спільноти і пережив нелегке дитинство: "Мені говорили, з чим грати, як ходити, що говорити, що носити. Начебто всі навколо мені говорили, що я був неправий. Я б хотів, щоб в дитинстві я дивився на світ і думав: "Все буде добре, в цьому світі є місце для мене"".