Roshen виходить на роздрібний ринок молочних продуктів

21:45 18 вересень Київ, Україна

Молочний завод, що входить до складу корпорації Roshen, почав випуск і реалізацію вершкового масла для роздрібних мереж.



У компанії повідомили, що зараз на ринку представлені дві позиції: масло селянське з жирністю 72,6% і масло екстра з жирністю 82,5%.



Зараз продукція представлена в більшості супермаркетах Вінницької області, а до кінця року продукція з'явиться на полицях магазинів по всій Україні, запевняють у Roshen. Наступного тижня масло з'явиться в магазинах Одеської області. Потужності заводу дозволяють виробляти до 30 т масла на добу.



У корпорації також не виключають, що почнуть виробництво для роздрібних мереж та інших видів молочної продукції, правда, конкретних планів не озвучують.



На висококонкурентному молочному ринку України Roshen доведеться конкурувати з такими гігантами, як Danone Україна, Молочний Альянс, Терра Фуд, Вімм-Білль-Данн Україна, Лакталіс Україна та іншими.