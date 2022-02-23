Facebook вибув із трійки найпопулярніших сайтів в Україні

12:31 23 лютий Київ, Україна





Facebook вибув із трійки лідерів та опустився на 5-е місце з охопленням 48%.



Найпопулярніші сайти в Україні - пошуковик Google, Rozetka та YouTube. Такими є дані Kantar CMeter за січень 2022 року.Facebook вибув із трійки лідерів та опустився на 5-е місце з охопленням 48%.

Серед найпопулярніших ресурсів також Вікіпедія, платформи OLX і Prom.ua, агрегатор новин Ukr.net, соцмережа Instagram і сайт ПриватБанку.

Сайт Tabletki.ua за місяць наростив охоплення і опинився на 17-й позиції. Ресурс для пошуку роботи Work.ua у січні піднявся з 38-го на 20-е місце у рейтингу



Вперше за 18 років історії соціальної мережі Facebook кількість її щоденних активних користувачів зменшилась.



Напередодні Meta опублікувала звіт, де йшлося про те, що акції компанії впали більш ніж на 20%, що скоротило її вартість на 200 мільярдів доларів.