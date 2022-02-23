Facebook вибув із трійки найпопулярніших сайтів в Україні

Найпопулярніші сайти в Україні - пошуковик Google, Rozetka та YouTube. Такими є дані Kantar CMeter за січень 2022 року.
Facebook вибув із трійки лідерів та опустився на 5-е місце з охопленням 48%.
Facebook вибув із трійки лідерів та опустився на 5-е місце з охопленням 48%.
Серед найпопулярніших ресурсів також Вікіпедія, платформи OLX і Prom.ua, агрегатор новин Ukr.net, соцмережа Instagram і сайт ПриватБанку.
Сайт Tabletki.ua за місяць наростив охоплення і опинився на 17-й позиції. Ресурс для пошуку роботи Work.ua у січні піднявся з 38-го на 20-е місце у рейтингу.
Вперше за 18 років історії соціальної мережі Facebook кількість її щоденних активних користувачів зменшилась.
Напередодні Meta опублікувала звіт, де йшлося про те, що акції компанії впали більш ніж на 20%, що скоротило її вартість на 200 мільярдів доларів.
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