Amazon ввів в США заборону на пересилання насіння з-за кордону

08:21 06 вересень Київ, Україна

Видавництво Wall Street Journal опублікувало сьогодні заяву, що надійшла від компанії Amazon. У ній йдеться про те, що мережа компанії припиняє доставлення в Штати посилок з насінням з інших країн. Заборона пов'язана з потенційною небезпекою, що виникла після надходження тисячі посилок від невідомих відправників з Китаю.

У зв'язку з цим Amazon повідомив іноземних партнерів про своє рішення та зобов'язав продавців видалити публікації з відповідними пропозиціями.

Тепер продавати насіння можуть тільки ті, хто перебуває на території США, а акаунти, що порушують заборону, можуть видалити.

Раніше влада декількох штатів запідозрила, що мова може йти про шкідливі рослини. Управління сільського господарства Нью-Йорка рекомендувало не чіпати отримані насіння, а також тримати їх якомога далі від дітей і домашніх тварин.

Потім у Міністерстві сільського господарства США повідомили, що людям надсилали насіння м'яти, розмарину, лаванди, а серед насіння не було виявлено небезпечних для життя рослин.

Влада Китаю заявила про свою непричетність до можливого відправлення посилок з насінням.

Нагадаємо, що раніше в США дозволили Amazon доставляти посилки безпілотниками. Prime Air передбачає "застосування автономних безпілотних авіасистем для безпечного та ефективного доставлення посилок клієнтам".

Також повідомлялося, що Amazon відкриє нові офіси в шести містах США. Корпорація оголосила про створення 3,5 тисячі робочих місць в Далласі, Детройті, Денвері, Нью-Йорку, Фініксі та Сан-Дієго.