Uber тимчасово припинив роботу в Україні

16:34 24 лютий Київ, Україна

Сервіс замовлення автомобілів Uber тимчасово припинив роботу в Україні. Користувачі програми в Україні не можуть замовити поїздку та бачать сповіщення «В даний час поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні».

Таке повідомлення бачать користувачі в Харкові, Запоріжжі та Одесі, у Львові Uber не показує доступні поїздки.
«У зв'язку зі зростанням геополітичної напруги та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх програм є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією», – коментують агенції у прес-службі компанії.
Ще кілька додатків категорії Uklon і Bolt мають труднощі із замовленням автомобілів.