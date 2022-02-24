Сервіс замовлення автомобілів Uber тимчасово припинив роботу в Україні. Користувачі програми в Україні не можуть замовити поїздку та бачать сповіщення «В даний час поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні».
Таке повідомлення бачать користувачі в Харкові, Запоріжжі та Одесі, у Львові Uber не показує доступні поїздки.
Таке повідомлення бачать користувачі в Харкові, Запоріжжі та Одесі, у Львові Uber не показує доступні поїздки.
Ще кілька додатків категорії Uklon і Bolt мають труднощі із замовленням автомобілів.
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