Uber тимчасово припинив роботу в Україні

«У зв'язку зі зростанням геополітичної напруги та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх програм є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією», – коментують агенції у прес-службі компанії.