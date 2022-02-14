SkyUp відновив продаж квитків на всі дати та рейси

19:21 14 лютий Київ, Україна

Українська авіакомпанія SkyUp відновила продаж квитків на всі дати та рейси, а також продовжує працювати у штатному режимі.

"Польоти залишаються безпечними та захищеними", - наголошує гендиректор SkyUp Дмитро Сероухов.

У SkyUp кажуть, що переговори зі страховиками були складними, а успіху вдалося досягти завдяки спільним зусиллям авіакомпанії, Мінінфраструктури та уряду України.



Водночас Сероухов наголошує, що закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати ризики, а також продовжуватимуть моніторинг ситуації в Україні.



Нагадаємо, 12 лютого літак авіакомпанії SkyUp, який виконував рейс PQ0902 з Мадейри (Португалія) до Києва, посадили у Кишиневі.. Там пояснили, що це сталося через те, що власник повітряного судна (резидент Ірландії) заборонив йому влітати у повітряний простір України.



Нідерландська авіакомпанія KLM з 12 лютого припинила польоти в Україну. Це сталося після того, як уряд країни закликав громадян залишити Україну на тлі повідомлень про можливе воєнне вторгнення російських військ.



Крім Нідерландів, такі заклики звучали від США, Великобританії, Німеччини, Данії, Італії, Бельгії, Швеції та Чехії.. Ізраїль вирішив розпочати евакуацію своїх громадян із України.