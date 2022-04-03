Tesla збільшила продажі на 222% - новини компанії

Фінансовий звіт компанії Tesla показав впевнене зростання продажів. Згідно з даними за II квартал 2021 року, компанія продала понад 200 тисяч електричних автомобілів, побивши рекорд аналогічного періоду за минулий рік.

При цьому в період з квітня по червень 2021-го компанія Ілона Маска випустила 206,4 тис. автомобілів з конвеєрів.

Якщо порівнювати другий квартал в 2020-му і в 2021-му, то в поточному році продажі виросли на 222%. Це фантастична цифра, враховуючи, що весь минулий рік був кризовим.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск обіцяє глобальне покриття Інтернетом вже з вересня. За даними фахівця, зараз компанія вдало розгорнула близько 1800 супутників в космосі. Також компанія заявила про те, що за електромобіль Tesla можна розрахуватися біткоїнами.