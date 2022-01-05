Tesla встановила новий рекорд продажів

09:00 05 січень Київ, Україна

Компанія Tesla опублікувала звіт про свої виробничі успіхи за четвертий квартал 2021 року та загалом за минулий рік.

Отже, згідно зі звітом, за останні 3 місяці Tesla спромоглася передати клієнтам 308 600 машин, і тим самим встановила новий рекорд.



Зазначається, що переважна більшість серед проданих та поставлених електромобілів — це компактні Model 3 та Model Y. За підсумками четвертого кварталу на частку флагманських моделей Model S та Model X припало лише 11 750 екземплярів.



Загалом, за 2021 рік Tesla передала покупцям 936 172 автомобілі.