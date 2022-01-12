«JTI Україна» вкладе $45 млн в модернізацію тютюнової фабрики в Кременчуці

Як зізнався недавно в своєму інтерв'ю генеральний директор компанії «Japan Tobacco International (JTI) Ukraine» Пол Холловей, в планах компанії на найближчі два роки стоїть інвестиція $45 млн в процес розширення і оновлення виробничих потужностей своєї фабрики в Кременчуці.

«Це модернізація всього виробництва, а не інвестиції в окрему виробничу лінію, як було два роки тому. У планах на цей рік - розширення фабрики, будівництво нового складу, модернізація тютюнового цеху, нові виробничі лінії, модернізація будівель, споруд, інфраструктури і багато іншого», - уточнив він.

За словами Холловея, компанія має намір наростити експорт тютюнової продукції, і зробити його більш ефективним. Важливим фактором, що вплинув на плани компанії, стало отримання нею статусу авторизованого економічного оператора (АЕО), який дозволить скоротити митні формальності при імпорті сировини та експорті готової продукції.

Гендиректор компанії зазначив, що JTI, яка отримала даний статус першою в Україні, отримає низку переваг при проходженні митних формальностей в Україні, серед яких можливість користуватися спеціальною виділеною смугою руху для комерційних транспортних засобів.

Холловей уточнив, що в 2020 році компанія виплатила в шість разів більше дивідендів, ніж за всю історію роботи JTI в Україні, і виділені для розвитку фабрики інвестиції не позначаться на подальшій виплаті дивідендів акціонерам. За його словами, фабрика в Кременчуці - самостійний центр прибутку, і на інвестиції виділить гроші, які сама заробила раніше.

JTI виплатила акціонерам понад 300 млн грн дивідендів за 2018-2019 роки та приблизно стільки ж планує виплатити за 2020 рік.