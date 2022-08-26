"Vodafone Україна" дає компенсацію в 30 хвилин безкоштовних дзвінків на всі мережі

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-служба мобільного оператора "Vodafone Україна", всім абонентам, які постраждали 29 травня від збоїв в роботі голосового зв'язку запропонує 30 хвилин безкоштовних дзвінків на всі мережі.



"Якщо ви не могли сьогодні вранці подзвонити, ми вас знайдемо і вибачимося особисто. Протягом наступного тижня чекайте смс з подробицями про компенсацію та інформацію про те, як отримати пакет хвилин", - повідомили в компанії.

Збій в роботі голосового зв'язку, за даними оператора, спостерігався в ряді областей України.

Про проблему з голосовим зв'язком мобільний оператор повідомив вранці 29 травня. Користувачів закликали на час збою користуватися мессенджерами і іншими засобами зв'язку.

"Vodafone Україна" обслуговує 19,7 млн абонентів.





