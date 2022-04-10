L'Oreal створила цифровий макіяж для відеоконференцій

Дійсно, двигуном прогресу значною мірою є лінь. Розслабившись на карантині, багато жінок стали вести піжамний спосіб життя. Одна проблема - на відеозв'язок іноді потрібно виходити «наживо». У такій ситуації обійтися без звичного макіяжу складно. Для тих, хто не хоче з'являтися перед колегами, друзями або родичами без макіяжу навіть на екрані смартфона, але не готовий для цього фарбуватися, компанія L'Oreal пропонує нове рішення.
Французька компанія розробила додаток доповненої реальності для цифрового макіяжу. Додаток Signature Faces дозволяє накласти на обличчя фільтри в режимі реального часу. Про це пише TechCrunch.
Щоб зробити макіяж, потрібно завантажити на смартфон додаток Snap Camera. На сайті L'Oreal зазначено, що воно інтегрується з Zoom, Skype, Twitch, Instagram, Snapchat, Google Duo і Google Hangouts.
За словами креативного директора Virtue Паскаля Роттевіля, ідея народилася у відповідь на запит споживачів, особливо дівчат з покоління Z, яким не вистачає шляхів самовираження під час відеодзвінків.
Нагадаємо, американський підрозділ L'Orеal, в якому зайняті близько 11 тисяч осіб, почав повертати своїх співробітників в офіси.
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