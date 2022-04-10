L'Oreal створила цифровий макіяж для відеоконференцій

15:17 14 листопада Київ, Україна

Дійсно, двигуном прогресу значною мірою є лінь. Розслабившись на карантині, багато жінок стали вести піжамний спосіб життя. Одна проблема - на відеозв'язок іноді потрібно виходити «наживо». У такій ситуації обійтися без звичного макіяжу складно. Для тих, хто не хоче з'являтися перед колегами, друзями або родичами без макіяжу навіть на екрані смартфона, але не готовий для цього фарбуватися, компанія L'Oreal пропонує нове рішення.

Французька компанія розробила додаток доповненої реальності для цифрового макіяжу. Додаток Signature Faces дозволяє накласти на обличчя фільтри в режимі реального часу. Про це пише TechCrunch.

"Ми вважаємо, що кожен гарний сам по собі, але в світі, де камера завжди увімкнена, це нормально - хотіти "пограти" з фільтрами. Ми хочемо представити абсолютно новий досвід сучасного макіяжу", - йдеться на офіційному сайті компанії.

Щоб зробити макіяж, потрібно завантажити на смартфон додаток Snap Camera. На сайті L'Oreal зазначено, що воно інтегрується з Zoom, Skype, Twitch, Instagram, Snapchat, Google Duo і Google Hangouts.

"Програму можна використовувати шляхом віртуального нанесення на обличчя до десяти косметичних засобів - помади, тіней, туші та іншого. Вона сумісна з соцмережами Snapchat і Instagram, а також з найпопулярнішими платформами відеоконференцій: Skype, Zoom, Google Hangouts, Houseparty і так далі", - йдеться в описі програми.

За словами креативного директора Virtue Паскаля Роттевіля, ідея народилася у відповідь на запит споживачів, особливо дівчат з покоління Z, яким не вистачає шляхів самовираження під час відеодзвінків.

"Ми вирішили зробити цифрову косметичку, яка дозволила б їм створити такий образ в соціальних мережах, який вони ніколи не змогли б зробити в реальному житті", - сказав він.

Нагадаємо, американський підрозділ L'Orеal, в якому зайняті близько 11 тисяч осіб, почав повертати своїх співробітників в офіси.