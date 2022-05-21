Mercedes-Benz скорочує виробництво в Бразилії

Продаж преміального сегмента автомобілів значно постраждав після року коронакризи. Пандемія по всьому світу порушила плани продажів, а також платоспроможність великої кількості громадян. На тлі цього керівництво Mercedes-Benz планує закриття заводу в Бразилії.

Роботи припинять вже до кінця року. При цьому продовжать виробництво вантажівок і автобусів на інших бразильських підприємствах. Завод в місті Ірасемаполіс, який закривають, почав працювати в березні 2016-го. На ньому випускали моделі Сі-класу і Джі Ел Ей.

Раніше повідомлялося про те, що європейські автозаводи на межі закриття. Нагадаємо, що в ЄС 298 заводів, на яких збирають авто і роблять двигуни для машин. З них 28 підприємств збирають легкі комерційні машини, 58 заводів виробляють великі вантажівки, на 58 підприємствах роблять автобуси, на 71 заводі збирають двигуни і 142 підприємства призначені для збірки легковиків.