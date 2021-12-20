Volkswagen: найдорожча компанія Німеччини

Капіталізація німецької компанії Volkswagen досягла 140 млрд євро. Згідно з даними, саме цей автогігант наростив вартість акцій майже на 16% і став найдорожчою публічною компанією в Німеччині.

Компанія дорожчає після того, як керівництво концерну оголосило про плани обійти Tesla і стати світовим лідером на ринку електромобілів. В останній раз Volkswagen очолювала німецький індекс DAX до "дизельгейта", шість років тому.

У 2021 році акції компанії виросли на 80%, привілейовані - на 50%.

За 2020 рік Volkswagen в три рази збільшив продажі електромобілів в порівнянні з 2019 роком - до 231 000 одиниць. Для порівняння: продаж Tesla склали 499 550 електромобілів. У 2020 році через пандемію коронавірусу прибуток Volkswagen впав до 454 млн євро з 3,8 млрд євро в 2019 році. 15 березня 2021 року Volkswagen оголосила про плани скинути Tesla з провідної позиції на ринку електромобілів.