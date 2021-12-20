Forbes розповів про найдорожчі українські стартапи

Журнал Forbes опублікував перелік українських стартапів. Топ-30 компаній в сукупності коштують понад 9 мільярдів доларів. Найдорожчі - компанії займають перші 6 позицій рейтингу:

Gitlab

Grammarly

Ajax

ai

Restream

MacPaw

"Всього компанії зі списку отримали не менше $1,15 млрд інвестицій. Лише кілька обійшлися без стороннього капіталу або вважають за краще не розкривати суми вкладень", - пояснюють автори дослідження.

Переважна більшість учасників рейтингу - компанії віком від чотирьох років. Вони знаходяться в так званій стадії зростання, маючи на руках працюючий продукт і нарощуючи ключові бізнес-показники. При цьому тільки одна компанія зі списку - Ajax - створює хардверні рішення - охоронні системи. Решта розробляють тільки софт.

У виданні додають, що сукупний штат компаній зі списку досягає 5 тис. осіб. Всі компанії, крім глобального GitLab зі штатом людей з 70 країн, розташували в Україні найбільші центри розробки.