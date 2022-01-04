USAID проведе новий онлайн-курс "Торгова марка" для підприємців

18:54 04 січень Київ, Україна

Проект USAID "Економічна підтримка Східної України" розпочинає реєстрацію на новий онлайн-курс "Торгова марка", який проведуть Руслан Бельтюков та Роман Пашковський – бізнес-тренери Business Community School.



Курс розроблений для представників мікро-, малого та середнього бізнесу Донецької (підконтрольна державі територія) та Луганської області (підконтрольна державі територія), Запорізька область – лише Бердянськ та Мелітополь, Херсонська область – лише Генічеськ.



Проект USAID "Економічна підтримка Східної України" відшкодує витрати на реєстрацію торгових марок для трьох найбільш активних учасників курсу.



Унікальність онлайн-курсу:



Розробка та реєстрація марки на практичних прикладах. Тренери курсу є практиками бізнесу: Руслан Бельтюков володіє 24 торговими марками, а Роман Пашковський подав на реєстрацію та успішно зареєстрував понад 200 торгових марок.

Протягом тренінгових годин будуть практичні консультації та обговорення ваших торгових марок або ескізів, щоб їх покращити та забезпечити гарантовану реєстрацію.

Проект USAID "Економічна підтримка Східної України" відшкодує витрати на реєстрацію торгових марок для трьох найбільш активних учасників курсу.



Новизна інформації становить щонайменше 80%. Це означає, що учасники курсу дізнаються найсучасніші методи розробки та просування торгових марок, а також послідовність реєстрації та захисту торгової марки у соціальних мережах та Google.



Курс побудований на прикладах зареєстрованих торгових марок з демонстрацією помилок як при створенні торгових марок, так і при їх реєстрації.



Кожен учасник, який успішно завершив курс, отримає сертифікат, а також троє найуспішніших учасників отримають розроблені та зареєстровані торгові марки.



Навчальний онлайн-курс розпочинається 13 січня 2022 року.