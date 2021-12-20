JPMorgan прогнозує дефіцит чипів до 2023 року

Відомо, що наприкінці літа 2021 року один із найбільших світових виробників TSMC попередив про зростання цін на чипи на 20%. Загалом, дефіцит мікросхем виник через ситуацію з коронавірусом, що призвело до підвищеного попиту з боку покупців та припинення діяльності заводів із виробництва мікросхем.
Незважаючи на це, у JPMorgan дивляться на ситуацію по-іншому. Оптимістичніше, ніж ті ж аналітики та інвестори.
Так, у холдингу прогнозують глобальний дефіцит мікросхем до червня наступного року, коли незалежні експерти вважають, що попит значно перевищуватиме пропозицію аж до 2023 року. З іншого боку, думки вкрай розділилися, оскільки директор з досліджень JPMorgan у галузі технологій все ж таки впевнений у продовженні кризи ще протягом двох років. Водночас він зазначає, що "2022 рік буде легшим".
Також член дирекції JPMorgan рекомендує інвесторам звернути увагу на довгострокові тренди, які вважаються структурними.
Незважаючи на це, у JPMorgan дивляться на ситуацію по-іншому. Оптимістичніше, ніж ті ж аналітики та інвестори.
Так, у холдингу прогнозують глобальний дефіцит мікросхем до червня наступного року, коли незалежні експерти вважають, що попит значно перевищуватиме пропозицію аж до 2023 року. З іншого боку, думки вкрай розділилися, оскільки директор з досліджень JPMorgan у галузі технологій все ж таки впевнений у продовженні кризи ще протягом двох років. Водночас він зазначає, що "2022 рік буде легшим".
Також член дирекції JPMorgan рекомендує інвесторам звернути увагу на довгострокові тренди, які вважаються структурними.
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