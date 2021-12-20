JPMorgan прогнозує дефіцит чипів до 2023 року

10:07 29 листопад Київ, Україна

Відомо, що наприкінці літа 2021 року один із найбільших світових виробників TSMC попередив про зростання цін на чипи на 20%. Загалом, дефіцит мікросхем виник через ситуацію з коронавірусом, що призвело до підвищеного попиту з боку покупців та припинення діяльності заводів із виробництва мікросхем.



Незважаючи на це, у JPMorgan дивляться на ситуацію по-іншому. Оптимістичніше, ніж ті ж аналітики та інвестори.



Так, у холдингу прогнозують глобальний дефіцит мікросхем до червня наступного року, коли незалежні експерти вважають, що попит значно перевищуватиме пропозицію аж до 2023 року. З іншого боку, думки вкрай розділилися, оскільки директор з досліджень JPMorgan у галузі технологій все ж таки впевнений у продовженні кризи ще протягом двох років. Водночас він зазначає, що "2022 рік буде легшим".



Також член дирекції JPMorgan рекомендує інвесторам звернути увагу на довгострокові тренди, які вважаються структурними.