BILLA продає мережу своїх магазинів

19:59 16 вересень Київ, Україна

ПІІ "Білла-Україна", власник мережі супермаркетів під маркою Billa, продає 100% частки в статутному капіталі ТОВ "НОВУС УКРАЇНА".

Про це повідомляє пресслужба компанії Novus.



Відзначається, що мережа Novus і магазини Billa продовжать працювати у звичайному режимі, виконуючи раніше досягнуті договірні зобов'язання перед партнерами та контрагентами для стабільності ведення бізнесу.



Про завершення угоди та подальші плани розвитку буде оголошено додатково, після отримання дозволів регулювальних органів. Зараз йде фінальне схвалення угоди Антимонопольним комітетом України.



NOVUS Україна - це 46 магазинів, в тому числі й франчайзингові. Загальна площа торгових комплексів становить понад 220 000 кв.м., більше ніж 5500 співробітників і понад 50 000 найменувань різних категорій товарів.

Мережа BILLA Україна налічує 35 магазинів, розташованих у Києві, Київській області та місті Житомир.