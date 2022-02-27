ArcelorMittal приступив до випуску сталі для екстремальних кліматичних умов

Сталь, яка має підвищену стійкість до екстремальних зовнішніх погодних впливів, буде виготовлятися в Кривому Розі. Як повідомила корпорація ArcelorMittal Europe, на її підприємствах освоїли випуск сталі лінійки Granite HDXtreme з органічним покриттям, яке забезпечує високий рівень захисту від ультрафіолету і корозії. Про це йдеться в корпоративній газеті «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Granite HDXtreme призначена для облаштування дахів і фасадів на будівлях біля моря. Вона вже перевершує вимоги останніх європейських стандартів, її ефективність гарантує придатність і стійкість, а також стабільність кольору покриття до 40 років в залежності від середовища», - йдеться в повідомленні.

Перевагами сталі є відсутність хроматів і важких металів, а також вона на 100% підлягає вторинній переробці і є дуже стійкою. Вона має низький рівень СО2 в порівнянні з альтернативними рішеннями, такими як алюміній.

Міцність сталі базується на тришаровій системі покриття 75 мкм. Кожен шар виконує різну, але цілісну функцію.

Ґрунтове покриття грає ключову роль в захисті від корозії. Поверх нього кладеться базове покриття, яке забезпечує довговічність сталі і остаточний колір. Третій шар складається з лаку, який дає текстуру, підвищує міцність і потенціал вивітрювання УФ променів.

Дана марка відповідає і перевершує вимоги останніх відповідно до європейських стандартів.

ArcelorMittal - провідна світова сталеливарна і гірничодобувна компанія з присутністю в 60 країнах і виробничими активами в 18 країнах.

За підсумками 2020 року, сталеливарний гігант скоротив виробництво сталі на 20,3% в порівнянні з 2019 роком раніше - до 71,5 млн т.