ArcelorMittal приступив до випуску сталі для екстремальних кліматичних умов

Сталь, яка має підвищену стійкість до екстремальних зовнішніх погодних впливів, буде виготовлятися в Кривому Розі. Як повідомила корпорація ArcelorMittal Europe, на її підприємствах освоїли випуск сталі лінійки Granite HDXtreme з органічним покриттям, яке забезпечує високий рівень захисту від ультрафіолету і корозії. Про це йдеться в корпоративній газеті «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Перевагами сталі є відсутність хроматів і важких металів, а також вона на 100% підлягає вторинній переробці і є дуже стійкою. Вона має низький рівень СО2 в порівнянні з альтернативними рішеннями, такими як алюміній.
Міцність сталі базується на тришаровій системі покриття 75 мкм. Кожен шар виконує різну, але цілісну функцію.
Ґрунтове покриття грає ключову роль в захисті від корозії. Поверх нього кладеться базове покриття, яке забезпечує довговічність сталі і остаточний колір. Третій шар складається з лаку, який дає текстуру, підвищує міцність і потенціал вивітрювання УФ променів.
Дана марка відповідає і перевершує вимоги останніх відповідно до європейських стандартів.
ArcelorMittal - провідна світова сталеливарна і гірничодобувна компанія з присутністю в 60 країнах і виробничими активами в 18 країнах.
За підсумками 2020 року, сталеливарний гігант скоротив виробництво сталі на 20,3% в порівнянні з 2019 роком раніше - до 71,5 млн т.
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