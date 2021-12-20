Vodafone припиняє свою роботу в Криму

У компанії "Vodafone Україна" припинені всі роботи, які велися з півостровом Крим. Більше компанія не приймає платежі і не здійснює мобільний зв'язок для жителів анексованою Росією території.

В "Vodafone Україна" заявили, що розірвали угоду з фінансовою компанією, яка здійснювала прийом платежів на окупованому півострові. Раніше журналісти з'ясували, що компанія "Пейберрі" продовжує приймати платежі з території Криму.

Клієнт має касовий чек на поповнення мобільного рахунку абонента "Vodafone Україна" з Києва через термінал в Севастополі. Транзакція була виконана, але відправлені кошти через годину після здійснення платежу не надійшли на рахунок адресата. Така ж ситуація з поповненням мобільного рахунку абонента "Vodafone Україна" в онлайн-режимі через сайт payberry.ru. Платіж був зроблений за допомогою карти працюючого в Криму російського банку, але гроші на рахунок не надійшли.

Крим.Реаліі зазначає, що жителі Криму періодично повідомляють про проблеми з мобільним зв'язком. Після анексії півострів Захід ввів санкції, які забороняють експорт телекомунікаційних технологій.