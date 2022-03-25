Tiffany припиняє купувати діаманти, що видобуваються в Росії

20:32 25 березня Київ, Україна

Американський ювелірний рітейлер Tiffany & Co. заявив, що перестане купувати діаманти, здобуті в Росії через її агресію проти України.



Про це повідомляє Bloomberg Quint.



Tiffany є другим великим ювелірним підприємством у США, яке відмовляється від постачання дорогого каміння з росії.



У своїй заяві Tiffany зазначила, що її заборона поширюється на алмази, які видобуваються в Росії станом на 21 березня. Компанія не пояснила, чому вона обрала саме цю дату для припинення покупок, а це означає, що російські діаманти все ще будуть доступні в їхніх магазинах щонайменше кілька місяців.



Tiffany також додала, що заборона поширюється на діаманти, що мають вагу 0,18 карата та вище.