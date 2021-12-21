Peugeot представила унікальний у своєму роді водневий фургон

10:21 20 грудень Київ, Україна

Зійшов з конвеєра перший водневий автомобіль Peugeot. Фургон, що отримав назву e-Expert Hydrogen, оснащений електричною системою на водневих паливних елементах, здатний перевозити вантажі вагою до 1000 кг, розвивати максимальну швидкість 130 км/год та заправлятися лише за три хвилини, повідомляє H2 View.

Запуск виробництва водневого фургона Peugeot стався лише через п'ятнадцять місяців після запуску моделі e-Expert з живленням від акумуляторної батареї (ця модель була названа найкращим фургоном 2020 року).

Новий автомобіль є останнім символом стратегії Peugeot "Розширені можливості вибору", дозволяючи клієнтам вибирати з широкого спектра двигунів, що найбільш підходять для конкретних потреб.
«Завдяки e-Expert Hydrogen ми можемо зайняти лідируючі позиції в технології з нульовим рівнем викидів, особливо актуальній для ринку легких комерційних автомобілів. Водно-електрична технологія – вирішальна перевага для професіоналів, які за один день мають подолати кілька сотень кілометрів по автомагістралі, а потім потрапити у спальні міські райони, де є обмеження для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння», – сказала генеральна директорка бренду Peugeot Лінда Джексон.