Peugeot представила унікальний у своєму роді водневий фургон

10:21 20 грудень Київ, Україна

Зійшов з конвеєра перший водневий автомобіль Peugeot. Фургон, що отримав назву e-Expert Hydrogen, оснащений електричною системою на водневих паливних елементах, здатний перевозити вантажі вагою до 1000 кг, розвивати максимальну швидкість 130 км/год та заправлятися лише за три хвилини, повідомляє H2 View.



Запуск виробництва водневого фургона Peugeot стався лише через п'ятнадцять місяців після запуску моделі e-Expert з живленням від акумуляторної батареї (ця модель була названа найкращим фургоном 2020 року).



Новий автомобіль є останнім символом стратегії Peugeot "Розширені можливості вибору", дозволяючи клієнтам вибирати з широкого спектра двигунів, що найбільш підходять для конкретних потреб.