Apple представила гаджети нового покоління

14:21 16 вересень Київ, Україна

У Американської компанії Apple то порожньо, то густо. На минулій презентації були представлені відразу кілька нових гаджетів.

Презентація новинок пройшла на YouTube-каналі Apple.

Apple Watch Series 6

Нова функція позиціюється не тільки для спортсменів, а й для людей, у яких низький рівень кисню в крові викликає головні болі та погане самопочуття. Виробник обіцяє, що рівень кисню буде вимірюватися навіть під час сну.



Watch Series 6 працюють на процесорі Apple S6, заснованому на A13 Bionic і адаптованому для смарт-годинників. Операційна система - WatchOS 7. Новий чіп дозволяє в режимі реального часу визначати висоту над рівнем моря.



Також анонсовані два нові кольори - синій і червоний (Product Red). На додаток до них представили нові ремінці, в тому числі силіконові й тканинні з плетінням, а також набір циферблатів.



Apple Watch Series 6 з'являться в продажу в США за ціною від 399 доларів. Більш доступна модель Watch Series SE буде продаватися за 279 доларів. Від старшої вони відрізняються відсутністю просунутих функцій вимірювання рівня кисню в крові.



Ціни на Watch Series 3 будуть знижені до 199 доларів.



Новий iPad і Ipad Air



Оновлення отримав "класичний" 10,2-дюймовий iPad. Тепер він працює на базі процесора A12 Bionic, який на 40% швидше попереднього покоління, і підтримує Apple Pencil.



Ціна залишилася без змін - від 329 доларів.



Куди більше змін зазнав iPad Air четвертого покоління. Йому дістався дизайн старшого iPad Pro без фізичної кнопки. Touch ID розмістився в кнопці харчування, при цьому функції ID немає.



Працює планшет на 5-нанометровому процесорі A14, який буде і в iPhone 12. У продажу з'явиться в декількох кольорах за ціною від 599 доларів.