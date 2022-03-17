PayPal посприяв підвищенню біткоіна

Криптовалюта набирає в світі серйозного обороту і ваги. Це відзначають всі фахівці та експерти. Однак ніхто не очікував, що після схвалення грошових операцій з біткоінами від PayPal відбудеться черговий стрибок.

На тлі новин про те, що PayPal дозволяє користувачам проводить операції з криптовалютою, вартість біткоіна піднялася до рекордних цього року $13,1 тисячі.

У ніч на четвер, 22 жовтня, ціна біткоіна в моменті перевищила позначку в $13,1 тис., що є рекордним показником для цього року. Як зазначає Business Insider і низка профільних ЗМІ, курс біткоіна підскочив на тлі новин про те, що платіжний сервіс PayPal дозволив своїм американським користувачам здійснювати операції з криптовалютою.

Також в PayPal пообіцяли з 2021 року запустити сервіс на декількох міжнародних ринках і дозволити користувачам розплачуватися криптовалютою в 26 млн торгових точок по всьому світу.