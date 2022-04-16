Amazon підписали меморандум про співпрацю з українською Мінцифрою

Гігант світу технологій Amazon тепер буде займатися розвитком хмарних технологій і на українському ринку.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
Міністр заявив, що з Amazon підписали меморандум про співпрацю.
"В Україні почав працювати ще один світовий технологічний гігант. Початок нашої співпраці - це позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям і брендам про те, що в Україну можна і потрібно заходити", - написав Федоров.
Міністерство разом з Amazon Web Services має намір прискорити розвиток хмарних технологій в Україні, цифрову трансформацію і впроваджувати інновації:
Міністр заявив, що з Amazon підписали меморандум про співпрацю.
"В Україні почав працювати ще один світовий технологічний гігант. Початок нашої співпраці - це позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям і брендам про те, що в Україну можна і потрібно заходити", - написав Федоров.
Міністерство разом з Amazon Web Services має намір прискорити розвиток хмарних технологій в Україні, цифрову трансформацію і впроваджувати інновації:
- розвивати навички роботи з хмарними технологіями. Українські університети зможуть безкоштовно приєднатися до програми AWS Academy
- модернізувати IT-системи та політику Мінцифри в сфері хмарних технологій
- впроваджувати стратегії Міністерства з розвитку IT-інфраструктури та поширення хмарних технологій. Зокрема, шляхом розвитку малого і середнього бізнесу та стартапів, які використовують хмарні рішення.
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