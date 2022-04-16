Amazon підписали меморандум про співпрацю з українською Мінцифрою

13:13 17 липня Київ, Україна

Гігант світу технологій Amazon тепер буде займатися розвитком хмарних технологій і на українському ринку.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.



Міністр заявив, що з Amazon підписали меморандум про співпрацю.



"В Україні почав працювати ще один світовий технологічний гігант. Початок нашої співпраці - це позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям і брендам про те, що в Україну можна і потрібно заходити", - написав Федоров.



Міністерство разом з Amazon Web Services має намір прискорити розвиток хмарних технологій в Україні, цифрову трансформацію і впроваджувати інновації: