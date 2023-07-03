Mastercard планує ввести операції з криптовалютою

Пресслужба компанії Mastercard заявила про новий напрямок компанії. Власникам карток дозволять користуватися можливістю переказу коштів криптовалютами. Компанія на своєму офіційному сайті перерахувала види операцій і види криптовалюти, з якими їх можна зробити.

Переконують - зараз активно взаємодіють з центробанками усього світу, в тому числі і щодо запуску нових цифрових валют. У пріоритеті - захист споживачів та дотримання всіх нормативних вимог. До недавнього часу МастерКард зобов'язувала всі криптовалютні фірми конвертувати цифрові гроші в фіатні - в тому числі перед обробкою платежів по транзакціях. Зараз, кажуть, розраховують на розширення аудиторії. Адже перехід до підтримки цифрових валют означає швидке проведення операцій і скорочення зайвих витрат на конвертацію.

У JPMorgan Chase & Co прогнозують, що біткоїн може продовжити подорожчання до 146 тис. доларів в довгостроковій перспективі. На думку американського бізнесмена Роберта Кіосакі, біткоїни незабаром замінять долари.