IKEA планує підняти ціни у 2022 році

Ціни у магазинах IKEA у всьому світі планують підняти у 2022 році, повідомляє Ingka Group.
У середньому ціни зростуть на 9%, але ця цифра може відрізнятись у різних країнах, оскільки на неї впливають локальні фактори, зокрема, інфляція та проблеми з постачанням.
Такий крок у IKEA пояснили тим, що їхній бізнес стикається з проблемами, пов'язаними з транспортом та нестачею сировини через пандемію. Ці чинники збільшують витрати. І особливо це відчувається у Європі та Північній Америці, додали в компанії.
Ingka Group – холдинг, що контролює роздрібну мережу IKEA (392 великих магазини та 71 магазин меншого формату у 32 країнах).
Перший магазин меблів та товарів для дому IKEA в Україні було відкрито 1 лютого 2021 року. Він працює у київському ТРЦ Blockbuster Mall на Почайні у форматі «міського магазину».
У середньому ціни зростуть на 9%, але ця цифра може відрізнятись у різних країнах, оскільки на неї впливають локальні фактори, зокрема, інфляція та проблеми з постачанням.
Такий крок у IKEA пояснили тим, що їхній бізнес стикається з проблемами, пов'язаними з транспортом та нестачею сировини через пандемію. Ці чинники збільшують витрати. І особливо це відчувається у Європі та Північній Америці, додали в компанії.
Ingka Group – холдинг, що контролює роздрібну мережу IKEA (392 великих магазини та 71 магазин меншого формату у 32 країнах).
Перший магазин меблів та товарів для дому IKEA в Україні було відкрито 1 лютого 2021 року. Він працює у київському ТРЦ Blockbuster Mall на Почайні у форматі «міського магазину».
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