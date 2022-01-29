Instagram планує додати платну функцію в свій сервіс

11:41 15 вересень Київ, Україна

Гіперпосилання в публікаціях стануть доступні всім, але за однієї умови, якщо користувач бажає вставити посилання у свій пост, то заплатить $ 2.

Відомо, що одним з найбільш дратівливих обмежень в Instagram на поточний момент є відсутність можливості для більшості користувачів додати посилання у свою публікацію. Якщо аккаунт верифікований або на нього підписано щонайменше 10 тис. фоловерів, то існує можливість вставити посилання в «сторіз». Для всіх інших є кілька обхідних шляхів, що складаються з підпису «посилання в профілі» або використання коротких посилань, наприклад, за допомогою bit.ly.

По всій видимості, Instagram вирішив, що зручність варта того, щоб за неї платити, тому адміністрація захотіла поекспериментувати з цією функцією.

Варто відзначити, що відраховувати сервісу по $ 2 за кожен пост з посиланням може бути затратно як для звичайного користувача, так і для бізнес-аккаунта. Проте ця функція, безсумнівно, відкриє нові можливості для реклами товарів і послуг, а також блогів і інших персональних проєктів.