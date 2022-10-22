FATF усунула росію від участі у проектах та засіданнях

10:53 22 жовтня Київ, Україна

Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня заборонила росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проектах. Про це повідомляє сайт цієї організації.

Крім того, РФ більше не зможе брати участь у засіданнях регіональних органів FATF як член організації.

"FATF знову висловила свої глибокі співчуття у зв'язку з непотрібними людськими жертвами, стражданнями і руйнуваннями, викликаними російським вторгненням, що продовжується, в Україну", - йдеться в заяві за підсумками засідання.

Також зазначається, що дії Росії "продовжують порушувати базові принципи FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи".. З огляду на це організація і вирішила накласти додаткові обмеження.

FATF стежитиме за розвитком ситуації та розглядатиме питання про зняття чи продовження обмежень щодо Росії на кожному своєму новому пленарному засіданні. Також організація має намір проінформувати всі юрисдикції щодо ризикованості спроб обходу санкцій, запроваджених щодо Росії.

У червні росії заборонили виконувати керівні та консультативні функції у FATF. Тим часом, Україна з початку війни домагається виключення росії з організації. Міжнародна експертна група з санкцій проти Росії, яку очолює глава Офісу президента Андрій Єрмак і колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що це ускладнило б для Москви пошук інструментів обходу санкцій і прискорило відтік капіталу з країни.

У той же час Росфінмоніторинг попереджав FATF, що виняток Росії викличе "ризик порушення балансу в глобальній мережі протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму".

FATF існує з 1989 року. Росія є постійним членом організації із червня 2003 року.