Ryanair скасовує рейси в Україну

Судячи з системи бронювання авіаквитків на сайті Ryanair, з середини вересня авіакомпанія закриває більшу частину рейсів в Україну. При цьому офіційної заяви від авіаперевізника поки не надходило.

Як повідомляють журналісти, в системі бронювання з 15 по 29 вересня відсутні майже всі рейси.

Неможливо забронювати рейси в Польщу, Угорщину, Німеччину, Австрію та Італію.

При цьому з Києва заплановані тільки два рейси в Пафос (Кіпр) 20 і 27 вересня, кілька рейсів до Іспанії (Барселона, Валенсія, Мадрид), а також в Лондон і Манчестер.

У свою чергу, з інших українських міст, куди літає Ryanair - Львів, Харків, Одеса і Херсон - рейсів в зазначений період взагалі немає.

Напередодні стало відомо, що Wizz Air скасовує всі рейси з України в Угорщину. Причиною припинення авіасполучення стало рішення угорської влади про закриття кордонів для іноземців з 1 вересня.

Також повідомлялося, що МАУ скасувала низку авіарейсів. У зв'язку з посиленням карантину МАУ розглядає кілька варіантів, в тому числі - радикальний, заявив гендиректор авіакомпанії Євген Дихне.