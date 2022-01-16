Tesla відкладає виробництво Cybertruck до початку 2023 року

Компанія Tesla вкотре перенесла виробництво електропікапа Cybertruck, лімітований Cybertruck планують випустити на початку другого кварталу 2023 року, а потім хочуть збільшувати обсяги виробництва.
Дату випуску Cybertruck відкладуть через те, що компанія змінює функції та характеристики авто, тому що "конкуренція у сегменті посилюється".
Компанія Tesla виробляє електроседани та спортивні позашляховики, але пропустила прибутковий сегмент пікапів. У випуску цих автомобілів Tesla випереджають Ford Motor Co та Rivian Automotive.
Виробництво електропікапу переносять вже вдруге. Він мав з'явитися у продажу наприкінці 21-го, але у серпні стало відомо, що виробництво електропікапу буде перенесено на 22 роки.
Станом на березень 2021 року компанія отримала більше мільйона замовлень на електропікап.
Корпус пікапа зроблений із сталі, яку також використовують для ракет SpaceX.. За словами Маска, Cybertruck витримує обстріл із пістолета калібру 9 міліметрів. Базова версія Cybertruck коштуватиме 39 900 доларів і зможе проїхати на одному заряді 402 кілометри.
Дату випуску Cybertruck відкладуть через те, що компанія змінює функції та характеристики авто, тому що "конкуренція у сегменті посилюється".
Компанія Tesla виробляє електроседани та спортивні позашляховики, але пропустила прибутковий сегмент пікапів. У випуску цих автомобілів Tesla випереджають Ford Motor Co та Rivian Automotive.
Виробництво електропікапу переносять вже вдруге. Він мав з'явитися у продажу наприкінці 21-го, але у серпні стало відомо, що виробництво електропікапу буде перенесено на 22 роки.
Станом на березень 2021 року компанія отримала більше мільйона замовлень на електропікап.
Корпус пікапа зроблений із сталі, яку також використовують для ракет SpaceX.. За словами Маска, Cybertruck витримує обстріл із пістолета калібру 9 міліметрів. Базова версія Cybertruck коштуватиме 39 900 доларів і зможе проїхати на одному заряді 402 кілометри.
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