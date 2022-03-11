Nestle відмовилася ввозити в Росію товари, які не є життєво необхідними

16:31 11 березень Київ, Україна

Швейцарська корпорація Nestle оголосила, що припинила імпорт продукції в Росію, окрім товарів першої потреби, повідомив представник компанії.



Як приклад продукції, ввезення якої припинено, у компанії навели каву Nespresso і воду S.Pellegrino. Також Nestle призупинила експорт своєї продукції із Росії.



Заборона не поширюється на такі товари, як дитяче харчування, каші, спеціалізоване харчування та лікувальні корми для домашніх тварин.



Раніше Nestle вже відмовилася від інвестицій та реклами в Росії. При цьому російські заводи компанії продовжили роботу.