IKEA зупинила роботу в Росії та Білорусі

14:53 03 березень Київ, Україна

Шведська торговельна мережа IKEA , що випускає меблі та товари для дому, оголосила про зупинення своєї роботи в Росії та Білорусі.

«Руйнівна війна в Україні — це людська трагедія, і ми глибоко співпереживаємо та турбуємося про мільйони постраждалих. Війна в Україні має величезний вплив на людей і призводить до серйозних порушень у ланцюжку поставок та торгових умов, тому групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA у Росії», — йдеться у заяві компанії.

Компанія, зокрема, зупинила весь імпорт та експорт у РФ і Білорусь, виробництво у Росії, продажу в усіх магазинах, зокрема онлайн, і навіть операційну діяльність у Білорусі.







