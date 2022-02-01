SkyUp не зможе літати більше ніж за 33 напрямками

17:00 12 травень Київ, Україна

Державна авіаслужба України наказом №715 врегулювала кількість рейсів, за якими літає компанія SkyUp. Згідно з даними, лоукост за власною ініціативою скоротив частину рейсів або відмовився від них повністю. Так, з 06 травня 2021 року компанія не буде літати в 33 напрямках з таких міст України як Харків, Львів, Київ, Запоріжжя та Одеса.



SkyUp відмовився від рейсів з Києва в Попрад, Нюрнберг, Ганновер, Афіни, Стокгольм, Варшаву, Меммінген, Амман, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн, Любляну, Копенгаген, Братиславу, Брно, Остраву і Гданськ. Зі Львова лоукостер не буде літати в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам і Прагу. Також SkyUp відмовився від прав на польоти з Одеси до Мюнхена, Афін, Ларнаки, Амстердаму, із Запоріжжя - в Берлін, Штутгарт, Тель-Авів і Прагу, з Харкова до Братислави, Тель-Авіву і Праги.







Іншим наказом №719 від 6 травня Державіаслужба зменшила можливу частоту польотів SkyUp на рейсах з Києва в Єреван, Аліканте, Катанію, Ріміні, Болонью, Пальму-де-Майорку також на підставі звернення авіакомпанії.



Авіаперевізники зазвичай добровільно відмовляються від прав на маршрути, які не вважають перспективними. Це дає їм можливість отримати великі бали при подачі заявки на інші більш популярні напрямки. У конкурсі на маршрути Державіаслужба враховує, як авіакомпанії використовували видані раніше дозволи.