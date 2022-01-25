Tesla не розширюватиме завод в Шанхаї - причини

18:00 12 травень Київ, Україна

Напружені відносини між США і Китаєм порушили ранні домовленості в компанії Tesla. Розширення заводу виробника електрокарів призупинено. Йдеться про плани Tesla на виробництво в Шанхаї, яке було заплановано як глобальний експортний центр.



За даними джерел, Tesla збирається обмежити частку виробництва, яка припадає на Китай через тариф в 25% на імпорт автомобілів з КНР. Відповідний тариф встановив ще 45-й президент США Дональд Трамп. До цього в Tesla розглядали можливість експорту китайської моделі Model 3 на інші ринки, зокрема - в США.







Відзначається, що в Tesla планували купити приблизно 40 гектарів землі в Шанхаї. Це б дозволило наростити річну потужність шанхайського заводу на 200 000-300 000 автомобілів. Одне з джерел заявило, що у Tesla в Шанхаї ще є земля, призначена для виробництва. Зараз її використовують для парковки. Джерело додало, що зараз Tesla здатна розширити виробництво в Китаї до 500 000 автомобілів.



Зараз китайські Model 3 експортуються в Європу. Розміри виробництва в Шанхаї - 80 гектарів. Річна потужність заводу - 450 000 автомобілів. Виробництво Model 3 і Model Y в Китаї принесло компанії 30% доходу за I квартал 2021-го.



Станом на 17:58 акції Tesla впали на 2,87%.