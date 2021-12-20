Google порушив хід розслідування АМКУ - наслідки

Пресслужба Антимонопольного комітету України (АМКУ) розповіла про те, що відомство виписало штраф компанії Google. Розслідування щодо облікового запису ФОП в додатку "Google Мій бізнес" вимагало надання інформації, яку компанія видала невчасно.

"ТОВ "Гугл" за неподання в установлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, оштрафоване на 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що таке рішення прийняла Тимчасова адміністративна колегія АМКУ на засіданні 2 квітня 2021 року.

"Розмір штрафу визначається обтяжувальними обставинами, а саме тим фактом, що ТОВ "Гугл" не надавало комітету затребувану інформацію більше року", - додали в АМКУ.

У комітеті пояснили, що ця інформація була необхідна для розслідування блокування облікового запису одного з підприємців в додатку "Google Мій бізнес", який подав відповідну заяву. Вказується також, що ненадання інформації у визначений строк вплинули на виконання АМКУ всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яку все-таки було надано при розгляді справи.

В українському офісі Google повідомили Громадському, що з'ясовують деталі ситуації.