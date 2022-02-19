Rolls-Royce найняв бджолярем 8-річну дівчинку

Компанія Rolls-Royce в період коронавірусної кризи у виробництві відкрила для себе новий вид діяльності - збір меду. Активний розвиток цієї частини бізнесу трапився поруч з їхньою штаб-квартирою в британському графстві Західний Суссекс. Тепер компанія Rolls-Royce взяла в штаб співробітників і молодшого бджоляра.



Ним стала восьмирічна Поппі Ліддл з Селсі, Великобританія. Керівництво Rolls-Royce було зворушене сумною історією про крадіжку її особистого вулика в квітні цього року. Автовиробник вирішив підтримати інтерес дитини до цієї сфери і придумав для Поппі почесну і цікаву посаду. Що стосується самої крадіжки, без якої б не було цієї новини, то вона виглядає досить дивно.



Щоб вкрасти вулик, злодіям довелося минути два паркани, один з яких електричний, і уникнути камер відеоспостереження. Кому б знадобилося стільки клопоту, щоб вкрасти вулик? Виявляється, в тому ж США це ціла проблема. А ось у Великобританії поки немає нічого схожого.



14 травня Поппі Ліддл відвідала пасіку автовиробника в Гудвуді. Там вона познайомилася з Джейсоном Гемптоном, бджолярем компанії, і отримала сертифікат, що підтверджує її посаду.