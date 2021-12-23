SkyUp почне літати в Азію і Африку

Крім запланованого відновлення популярних європейських маршрутів український лоукостер SkyUp анонсував нові рейси в країни Азії та Африки. Таким способом керівництво компанії висловлює своє бажання допомогти Україні зростати і розвиватися, адже іноземні туристи - це істотний дохід в бюджет країни.

Україна тривалий час через бюрократичні перешкоди відлякувала від себе потенційно багатих туристів, повідомили в прес-службі SkyUp.

«Середній чек одного китайського туриста в Україні становить близько 950 доларів. Якщо кількість гостей з цієї країни протягом року досягне хоча б 100 тисяч, то Україна додатково отримає понад 2,5 мільярда гривень, "- наголосили в авіакомпанії.

SkyUp заявила про готовність відкривати рейси в такі країни:

Китай;

Саудівська Аравія;

Бахрейн;

Кувейт;

Оман;

Ліван;

Індія;

ОАЕ;

Катар;

Єгипет;

Туніс.

У SkyUp також відзначили, що компанія вітає рішення МЗС про видачу українських електронних віз (е-Віза) громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін.