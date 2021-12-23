SkyUp почне літати в Азію і Африку

Крім запланованого відновлення популярних європейських маршрутів український лоукостер SkyUp анонсував нові рейси в країни Азії та Африки. Таким способом керівництво компанії висловлює своє бажання допомогти Україні зростати і розвиватися, адже іноземні туристи - це істотний дохід в бюджет країни.
Україна тривалий час через бюрократичні перешкоди відлякувала від себе потенційно багатих туристів, повідомили в прес-службі SkyUp.
SkyUp заявила про готовність відкривати рейси в такі країни:
Китай;
Саудівська Аравія;
Бахрейн;
Кувейт;
Оман;
Ліван;
Індія;
ОАЕ;
Катар;
Єгипет;
Туніс.
У SkyUp також відзначили, що компанія вітає рішення МЗС про видачу українських електронних віз (е-Віза) громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін.
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