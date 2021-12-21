FAVBET купила ліцензію за 23,4 млн грн

Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет. Компанія заплатила за отримання ліцензії 23,4 мільйона гривень.

Ліцензія дозволить компанії почати ігрову діяльність і грати за одними правилами з представниками індустрії. Головна мета FAVBET - створити сучасний і чесний український ринок розваг, поліпшити клієнтський досвід і змінити ставлення до сфери в цілому.

FAVBET отримує ліцензію на п'ять років і щорічно платитиме еквівалент вартості до держбюджету. Ці гроші підуть в держфонд, що буде підтримувати суспільно важливі напрямки, які часто залишаються без фінансування.

FAVBET - це міжнародна гемблінгова компанія, заснована в 1999 році в Україні. Працює за міжнародними і регіональними ліцензіями в Хорватії, Румунії та Білорусі. Більше 20 років компанія займається розвитком як професійного, так і любительського спорту в Україні. Займається боротьбою з ігровою залежністю і благодійністю. Компанія оперує в сфері ставок на спорт, онлайн-казино, кіберспортивних ігор, а також розвиває власні медіа і сферу спортивних розваг.