Microsoft купила Activision Blizzard за 68 мільярдів доларів

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New York Times зазначає, що це найдорожча угода за 46-річну історію Microsoft. Корпорація Microsoft придбала за 68,7 млрд доларів студію Activision Blizzard, яка створила комп'ютерні ігри WarCraft та Call of Duty.New York Times зазначає, що це найдорожча угода за 46-річну історію Microsoft.

"Гейм-індустрія - це найдинамічніша і найцікавіша нині існуюча категорія розваг, а тому вона зіграє основну роль у розвитку метавсесвітів", - говорить головний виконавчий директор Microsoft Сатя Наделла.

Microsoft отримає аудиторію Activision, яка щомісяця становить близько 400 мільйонів користувачів, а також доступ до ігор, які, як пише New York Times, стануть наріжним каменем для створення метавсесвіту компанії.



У вересні 2020 року Miscrosoft купила ZeniMax Media – материнську компанію-виробника ігор Bethesda, що створила серію The Elder Scrolls (Skyrim, Oblivion, Morrowind) та Fallout.