Microsoft купила Activision Blizzard за 68 мільярдів доларів

Корпорація Microsoft придбала за 68,7 млрд доларів студію Activision Blizzard, яка створила комп'ютерні ігри WarCraft та Call of Duty.
New York Times зазначає, що це найдорожча угода за 46-річну історію Microsoft.
New York Times зазначає, що це найдорожча угода за 46-річну історію Microsoft.
Microsoft отримає аудиторію Activision, яка щомісяця становить близько 400 мільйонів користувачів, а також доступ до ігор, які, як пише New York Times, стануть наріжним каменем для створення метавсесвіту компанії.
У вересні 2020 року Miscrosoft купила ZeniMax Media – материнську компанію-виробника ігор Bethesda, що створила серію The Elder Scrolls (Skyrim, Oblivion, Morrowind) та Fallout.
У вересні 2020 року Miscrosoft купила ZeniMax Media – материнську компанію-виробника ігор Bethesda, що створила серію The Elder Scrolls (Skyrim, Oblivion, Morrowind) та Fallout.
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