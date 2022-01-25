Google і Facebook заборонять використовувати дані про орієнтацію та расу для реклами

Європарламент ухвалив законопроєкт, який, зокрема, забороняє використовувати конфіденційну інформацію про сексуальну орієнтацію, расу та релігійні переконання для налагодження таргетованої реклами, повідомляє The Verge.
Йдеться про проєкт закону про цифрові послуги (The Digital Services Act), вперше представлений у 2020-му. Він буде стосуватися платформ Google, Amazon і Meta (Facebook).
Законопроєкт також зобов'язує компанії подбати про те, щоб кожен користувач міг легко відмовитись від відстеження своїх дій у мережі. Також платформи зобов'яжуть видаляти контент, що розпалює ненависть або рекламує контрафактний товар.
Серед інших вимог – заборона таргетованої реклами для неповнолітніх і на темні патерни, що дозволяють деяким платформам обманними способами змушувати користувачів ділитися особистими даними.
Темні патерни – це елементи дизайну інтерфейсу та формулювання, які маніпулюють користувачами або впливають на них у такий спосіб, щоб вони зробили певний вибір. Наприклад, дозволили відстежувати свої дії в мережі.
Для компаній, які порушують правила, передбачено штраф у розмірі до 6% від глобального виторгу.
У січні 2022 року Google та Facebook вже зобов'язали платити багатомільйонні штрафи через файли cookie у Франції.
Згідно з французькими законами про захист даних, користувачі мають право відмовитися від cookie і компанії зобов'язані зробити процедуру відмови легкою. На платформах Google та Meta можна дозволити cookie одним натисканням кнопки, а ось відмовитися від збору даних набагато складніше.
Раніше стало відомо, що навіть режим інкогніто не допомагає приховати інформацію про поведінку користувача від Google та Facebook. Програми-трекери компаній, які можуть оминути інкогніто, виявили на порнографічних сайтах.
Facebook та Google запевнили, що не використовують зібрану інформацію для створення маркетингових профілів користувачів та забороняють персоналізований показ реклами, що ґрунтується на сексуальних інтересах.
Йдеться про проєкт закону про цифрові послуги (The Digital Services Act), вперше представлений у 2020-му. Він буде стосуватися платформ Google, Amazon і Meta (Facebook).
Законопроєкт також зобов'язує компанії подбати про те, щоб кожен користувач міг легко відмовитись від відстеження своїх дій у мережі. Також платформи зобов'яжуть видаляти контент, що розпалює ненависть або рекламує контрафактний товар.
Серед інших вимог – заборона таргетованої реклами для неповнолітніх і на темні патерни, що дозволяють деяким платформам обманними способами змушувати користувачів ділитися особистими даними.
Темні патерни – це елементи дизайну інтерфейсу та формулювання, які маніпулюють користувачами або впливають на них у такий спосіб, щоб вони зробили певний вибір. Наприклад, дозволили відстежувати свої дії в мережі.
Для компаній, які порушують правила, передбачено штраф у розмірі до 6% від глобального виторгу.
У січні 2022 року Google та Facebook вже зобов'язали платити багатомільйонні штрафи через файли cookie у Франції.
Згідно з французькими законами про захист даних, користувачі мають право відмовитися від cookie і компанії зобов'язані зробити процедуру відмови легкою. На платформах Google та Meta можна дозволити cookie одним натисканням кнопки, а ось відмовитися від збору даних набагато складніше.
Раніше стало відомо, що навіть режим інкогніто не допомагає приховати інформацію про поведінку користувача від Google та Facebook. Програми-трекери компаній, які можуть оминути інкогніто, виявили на порнографічних сайтах.
Facebook та Google запевнили, що не використовують зібрану інформацію для створення маркетингових профілів користувачів та забороняють персоналізований показ реклами, що ґрунтується на сексуальних інтересах.
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