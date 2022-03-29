Bitcoin і Ethereum: зниження курсу і зменшення кількості транзакцій

Курс біткоїна і низки криптовалют знизився. Аналітики відзначають, що в червні поточного року майнери отримають дохід менше. Так, показники Bitcoin і Ethereum принесли лише 839 мільйонів цього місяця. Це майже в півтора раза менше в порівнянні з попереднім місяцем - 1,45 млрд доларів.

Як основні причини називають падіння курсу біткоїна і зменшення кількості транзакцій. Швидкість хешування біткоїна також впала на 50% з моменту піку в травні. Кількість щоденних транзакцій впала майже до 200 000 з 300 000 в травні. Такий рівень був зафіксований в останній раз в серпні 2018 року.

Виторг майнерів Ethereum знизилася в червні приблизно до 1,1 мільярда з позначки 2,35 мільярда доларів в травні. Причини тут абсолютно ті ж. При цьому близько 166 мільйонів доларів припали на комісії за транзакції.

Цікаво те, що доходи майнерів все ще перевищують показники грудня 2020 року, коли Bitcoin і Ethereum коштували близько 20 тис. і 1 тис. доларів відповідно. Сьогодні Bitcoin і Ethereum становлять близько 33,7 тис. і 2,1 тис. доларів відповідно.