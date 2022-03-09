Shell та British Petroleum відмовилися від російських нафти та газу

Минулого тижня Shell, що є найбільшою нафтовою компанією Європи, закупила російську нафту. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter публічно запитав, чи не пахне їм російська нафта українською кров'ю.
Тепер там перепросили. А прибутки від вже придбаної російської нафти передадуть українським біженцям. Крім того, компанія Shell вже не тільки зупинила закупівлі російської нафти, але тепер навіть закриває АЗС у Росії.
Слідом за Shell British Petroleum також оголосив, що припинить укладання нових угод на купівлю нафти та газу з Росії.
Тепер там перепросили. А прибутки від вже придбаної російської нафти передадуть українським біженцям. Крім того, компанія Shell вже не тільки зупинила закупівлі російської нафти, але тепер навіть закриває АЗС у Росії.
Слідом за Shell British Petroleum також оголосив, що припинить укладання нових угод на купівлю нафти та газу з Росії.
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