Shell та British Petroleum відмовилися від російських нафти та газу

14:10 08 березень Київ, Україна

Минулого тижня Shell, що є найбільшою нафтовою компанією Європи, закупила російську нафту. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter публічно запитав, чи не пахне їм російська нафта українською кров'ю.

Тепер там перепросили. А прибутки від вже придбаної російської нафти передадуть українським біженцям. Крім того, компанія Shell вже не тільки зупинила закупівлі російської нафти, але тепер навіть закриває АЗС у Росії.

Слідом за Shell British Petroleum також оголосив, що припинить укладання нових угод на купівлю нафти та газу з Росії.