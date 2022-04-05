Volkswagen і Porsche об'єднують два світові бренди в один - Bugatti-Rimac

Пресслужби компаній Volkswagen Group і Porsche оголосили про створення нового бренду. Компанія буде об'єднувати в собі потужності двох виробників - виробника електричних спорткарів Rimac (Хорватія), створеного в 2009 році, і автобренда Bugatti (Франція), існуючого з 1909 року.

Нова компанія називається Bugatti-Rimac і буде виробляти як автомобілі Bugatti, так і Rimac. Bugatti, як і Porsche, входить в концерн Volkswagen. Porsche також володіє 24% часткою в Rimac, в яку вона почала інвестувати з 2018 року. Porsche буде безпосередньо володіти 45% Bugatti-Rimac, Rimac залишилися 55% акцій.

Об'єднання компаній не означає, що Bugatti буде виробляти тільки електромобілі, хоча модельний ряд в майбутньому буде поповнено як гібридами, так і повністю електрокарами.

За словами засновника Rimac Мате Рімака, бренди збережуть свою унікальність. Rimac буде орієнтований в першу чергу на продуктивність, а Bugatti - на майстерність і стиль.