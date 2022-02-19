Google хоче обмежити збір персональних даних у рекламних цілях

Google планує впровадити нові правила конфіденційності, які обмежать збирання персональних даних користувачів Android для рекламних цілей, йдеться в блозі компанії.



На всіх пристроях Android є функція, що дозволяє відслідковувати дії користувачів у програмах і передавати ці дані третім особам з метою реклами.



Як пише BBC, компанія дозволить користувачам надавати дозвіл на збирання інформації. Проте нововведення почне працювати не раніше 2023 року.



Також Google пропонує створити систему Topics, яка по 350 тем виділяє лише ті, які вибрав користувач браузера Google Chrome. За задумом компанії, система повинна передавати рекламодавцям тільки ці теми, якими користувач цікавився в останні три тижні.



Видання пояснює, що таку політику запровадила і компанія Apple. Тому Meta недоотримає близько 10 мільярдів доларів.