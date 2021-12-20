"Фокстрот" став одним із переможців премії HR-бренд

19:24 01 грудень Київ, Україна

Мережа електроніки та побутової техніки "Фокстрот" перемогла у номінації «E-LEARNING проєкт року» у щорічній премії HR-бренд.

Цього року премія HR-бренд компанії grc.ua отримала 60 актуальних HR-кейсів від 46 українських компаній. Вперше серед них – два унікальні проєкти мережі електроніки та побутової техніки Фокстрот, які вже реалізуються, які оцінювалися професійним складом журі за такими критеріями: актуальність, сучасність використаних методик та бізнес-ефективність.



• проєкт Gamble – інтерактивний навчальний курс, суть якого – командні змагання всіх магазинів України зі знань продукції бюджетоутворювальних брендів.

• КСВ-проєкт та HR-бренд: подвійна користь – про тісний зв'язок між впровадженням проєкту з корпоративної соціальної відповідальності «Пухнасті друзі в кожен дім» та формування у працівників лояльності до компанії.

Завдяки відповідності проєкту сучасним викликам та успішним результатам після впровадження GAMBLE отримав першість у номінації «E-LEARNING проєкт року». До речі, це рішення є повністю авторським та унікальним на ринку.



Інший знаковий проєкт Фокстрот – корпоративна соціальна ініціатива «Пухнасті друзі в кожен дім», запущена на початку 2021 року. Його мета – об'єднати співробітників навколо ідеї з підтримки одиноких тварин, зробивши командний внесок у їхнє пристосування та допомогу притулків, які перебувають під опікою БФ «Щаслива лапа».

Успішний дебют у премії та беззаперечну перемогу відзначив CEO Олексій Зозуля:

«Ми продовжуємо вдосконалюватись у якісному обслуговуванні клієнтів, підвищуємо рівень експертності та знань персоналу. Враховуємо і соціальні виклики, щоб робити внесок у вирішення суспільних проблем. Результатом цього стало визнання проєктів Фокстроту на престижній HR-премії. Дякую всій команді за проактивність, залученість, високі результати та перемогу!», – наголосив керівник компанії.

Премія HR-бренду компанії grc.ua відбувається одинадцятий рік поспіль. Це конкурс серед працівників HR-сфери, що дозволяє простежити актуальні тенденції, нові ідеї на ринку праці та назвати найкращих. Компанії презентували не просто проєкти, а ділилися практичним досвідом, що довело свою ефективність та результативність для бізнесу в умовах нової реальності.