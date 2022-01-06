На ринку автомобілів особливою популярністю користуються електромобілі. Як стало відомо, випуском свого електрокара вирішила порадувати автолюбителів-«гурманів» і компанія Apple, але збирається розсекретити інформацію про автомобілі не пізніше, ніж через пів року. Про це аналітик Wedbush Деніел Айвс з посиланням на джерела в компанії заявив в інтерв'ю CNBC.

За його словами, перший автомобіль від Apple навряд чи вийде раніше 2024 року - компанії потрібен час, щоб буквально з нуля налагодити виробництво.

За даними аналітика, Apple цього літа презентує проєкт безпілотного електрокара і оголосить про вихід на автомобільний ринок. Анонс Apple Car відбудеться протягом найближчих трьох-шести місяців.

Влітку 2021 року Apple проведе як мінімум один публічний захід - традиційну конференцію WWDC. На ній компанія зазвичай представляє нові версії операційних систем для смартфонів, комп'ютерів та інших пристроїв, і ділиться планами на майбутнє.

22 грудня 2020 року Reuters з посиланням на джерела повідомив, що до 2024 року має розпочатися виробництво безпілотних автомобілів Apple в рамках проєкту Project Titan.

8 січня 2021 року в Hyundai Motor повідомили про переговори з Apple про розробку безпілотних електрокарів. Представити електрокар від Apple обіцяли до 2027 року.